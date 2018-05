La estrella pop ha regresado con fuerza y más sorprendente que nunca. Enfundada en una abrigo amarillo, Christina Aguilera le canta a la vida y al amor en su más reciente balada: 'Twice'.



El tema pertenece a su próximo disco, 'Liberation', que saldrá a la venta el 15 de junio a través de RCA Records, y que ya está disponible para reserva. Fue estrenado a la medianoche en todas las plataformas de música digital; de esa manera, le da continuidad a su primer sencillo, 'Accelerate'.



En 'Twice', Aguilera ejecuta sus siempre perfectas vocales sobre una apacible línea de piano. "Bueno, no eres un ángel / Nunca te pedí que lo fueras / Eres mi peligro, porque eso es justo lo que necesito / Pero todavía me duele", canta la cinco veces ganadora del Grammy .