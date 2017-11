Britney Spears volvió a estar envuelta en una situación complicada debido a una falla en su vestuario. La cantante estadounidense se encontraba cantando cuando parte de su atuendo se deslizó y mostró de más, dejando al descubierto su pezón.

El hecho ocurrió durante su show 'Piece of Me', en el Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas. Ella se encontraba usando una malla negra cuando esta le jugó una mala pasa mientras ella interpretaba su conocido tema: 'If You Seek Amy'.

(YouTube) Britney Spears sufrió una falla de vestuario y mostró de más en pleno show (YouTube) (YouTube)

Según sus fanáticos, la fuerza que Spears le puso a sus movimientos al bailar habría sido la culpable de que su vestuario se deslizara, tal como se puede apreciar en las imágenes difundidas en YouTube.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con su vestuario, la artista atinó a arreglarse rápidamente, y continuó su presentación como si nada hubiera ocurrido.

Como se recuerda, no es la primera vez que el vestuario le juega una mala pasada a Britney Spears. Tan solo en febrero de este mismo año, la artista enseñó su pecho después de que uno de sus trajes se desabrochara.