Megan Fox causó la indignación de algunos de sus seguidores cuando se dio a conocer que ella y su esposo, Brian Austin Green, dejaban que su pequeño hijo use vestidos y pelucas. Esta vez fue el actor quien se manifestó y defendió este hecho.

Austin Green habló fuerte y claro sobre las críticas que han recibido él. “Tiene solo cuatro años y he escuchado que a algunas personas no les parece adecuado. No les parece bien que se ponga vestidos. A todos ellos les digo: 'A mí no me importa'”, explicó durante una entrevista para The Hollywood Pipeline.

“Tiene tan solo cuatro años, y si quiere llevar algo, que lo lleve. Lo mismo se aplica a vestidos, gafas o zapatillas, da lo mismo", añadió.

“Me parece que a su edad tendría que estar divirtiéndose. No hace daño a nadie por ponerse un vestido, así que si le hace ilusión llevar uno, ¡Perfecto! Bien por él”, dijo finalmente, cerrando el tema.



Brian Austin Green y Megan Fox se casaron en el 2010. Fox le pidió el divorcio a Green en agosto del 2015. Sin embargo, ambos se reconciliaron en abril del 2016. Ellos tienen tres hijos: Noah (4), Boddhi (3), y un pequeño nacido en el 2016, cuyo nombre no ha sido revelado.