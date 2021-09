La cantante Ariana Grande estrenó el video de su canción One Last Time en YouTube. El single forma parte de su último álbum, My Everything.

El clip, dirigido por Max Landis, y muestra a la joven en pleno Apocalipsis, intentando reencontrarse con su novio, que es interpretado por Matt Bennett, quien actuó junto a Ariana Grande en la serie Victorious.

Esta serie fue muy importante para Ariana Grande, pues la lanzó a la fama y permitió y despegada su carrera como cantante.

Tras estrenar el clip en su cuenta de YouTube, Ariana Grande envió un agradecimiento a Matt Bennett por su participación a través de un mensaje mediante en Twitter.

"Gracias por el amor y el apoyo a One Last Time y gracias a ti, Matt Bennet, por ser parte de él. Te adoro", escribió Ariana Grande.