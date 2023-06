Dijo de todo. Youna, expareja y padre de la única hija de Samahara Lobatón, utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra la hija de Melissa Klug. Además, adelantó que en cualquier momento hablará con “pruebas de todo”

“Me cansé de ser una persona que calla, la cual piensan que siempre tuve la culpa. Van a saber la verdad de las cosas y van a conocer quien soy realmente. Yo siempre fui fiel a mi familia y a mi expareja. Por respeto a mi hija siempre consideré darle una familia unida, pero lastimosamente algunas personas no saben lo que es ser fiel y respetar a su familia”, expresó el barbero en sus historias de Instagram.

Secuencia de historias de Youna.

Con estas palabras, Youna dejó entrever que su expareja no fue leal con él: “Hoy decido no callarme más y demostrar el tipo de persona que soy y que se les caiga la máscara a las que lloran, fingiendo que soy yo el culpable del fin de mi relación. No soy el primero, ni el último al que le sucede, pero llevo callado desde enero. Intenté hasta hace dos días una familia, pero a veces piensan más como mujer que como madre . Típico hacerte la víctima cuando sabes que eres la culpable. Menos mal yo hablaré con pruebas de todo” , agregó.

Tras leer estas historias, Samahara Lobatón no se quedó callada y publicó un mensaje con el que da a entender que no hablará sobre el tema.

“A veces es mejor respirar profundo y no decir nada”, fue el mensaje que compartió la hija de Abel Lobatón.