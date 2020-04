La orquesta de moda You Salsa reversionó, junto al grupo Corazón Serrano, su éxito ‘Cómo se Perdona’ a cumbia. Se estrena este 24 de abril pero acá puedes ver un adelanto.

La cuarentena no frena a You Salsa y ahora aprovecha el receso para revisionar uno de sus grandes éxitos, 'Como se Perdona', a ritmo de cumbia. Por ello, juntaron a las voces más exitosas de la salsa y la cumbia, Jean Pierre Puppi quien es el vocalista principal de You Salsa y Leslie Del Águila, una de las voces oficiales de Corazón Serrano.

“Ha sido todo un honor y un sueño grabar con Corazón Serrano, uno de los mejores grupos de cumbia peruana y sobre todo con una de sus voces principales como Leslie Del Águila a quien admiro y respeto. (...) Realmente ha sido una experiencia muy buena y el tema ha quedado espectacular. Decidimos grabarlo en cumbia porque es el proceso de un hit musical. Estamos contentos con el resultado”, comenta Puppi.

'Cómo se perdona' fue la Canción del año 2019 en las radios salseras y nominada como Mejor canción tropical en los Premios Tú Música Urbano 2020 de Telemundo. Incluso, el video oficial de este tema tiene más de 8 millones de reproducciones en YouTube.

Al igual que Corazón Serrano, You Salsa ya tiene en mente realizar otras colaboraciones.

“Estamos recibiendo muchas invitaciones para hacer colaboraciones y queremos hacer algo con artistas de Colombia, sé que ya está cerrado un grupo icónico y es lo único que puedo adelantar”, agrega Mariale Salazar la voz femenina de You Salsa.

El estreno se ‘Cómo se perdona’ en cumbia se realizará el próximo 24 y se va a poder disfrutarla en todas las plataformas musicales. Por lo pronto, aquí dejamos un adelanto.

