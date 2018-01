Yordy Reyna y Valeria Roggero se volvieron a ver las caras, pero no fue de la mejor manera. La ex pareja fue captada por las cámaras de 'Amor de verano' fuera de un local del sur el fin de semana pasado y —al parecer— las cosas entre el futbolista y la ahijada de Jefferson Farfán no estarían color de rosa tras la reciente ruptura.

La grabación presenta a ambos en los exteriores de un local del sur, según reporta el programa de espectáculos. Ahí se puede observar a Yordy intentando hablar con Valeria, mientras que se escucha a la jovencita decir "anda para allá".

El jugador de la selección peruana parece entender que Roggero no quiere verlo en ese momento. Sin embargo, otras imágenes muestran nuevamente a la ex pareja juntos a la salida de dicho establecimiento.

Ambos fueron vistos en los exteriores de un local del sur. (Amor de Verano)

En esta ocasión, un tercer integrante abraza a Yordy y trata de apartarlo, mientras Valeria acompaña la escena. Finalmente, todo el grupo de Valeria y Yordy se retiran del local.

"Lama a un patrullero, se están agarrando (peleando) afuera", se oye decir a dos voces antes que el video culmine.

Recordemos que Valeria Roggero y Yordy Reyna terminaron su relación después de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. Días después estalló el caso policial de la extraña muerte de la voleibolista Alessandra Chocano, donde el jugador de la MLS se vio involucrado.