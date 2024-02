La trágica muerte de Selena Quintanilla, ocurrida el 31 de marzo de 1995, conmocionó al mundo y dejó un legado imborrable en la industria musical. Sin embargo, casi tres décadas después, surgió un giro a la historia.

En la serie documental ‘Selena & Yolanda: The Secrets Between Them’, Yolanda Saldívar, quien en ese entonces era presidenta del club de fans de la querida artista, acaba de decir que la tragedia no ocurrió exactamente como se ha contado a lo largo de los años. En una entrevista, Saldívar atribuye la muerte de Selena como un accidente, desafiando la narrativa establecida sobre un asesinato premeditado.

Además, los familiares de Saldívar afirman poseer pruebas en documentos y grabaciones nunca antes vistos, que podrían cambiar la percepción pública sobre esta tragedia. Argumentan que el público merece conocer la verdad detrás de los eventos que llevaron a la muerte de la icónica cantante.

¿Cómo murió Selena Quintanilla?

Nuevos datos surgidos de la investigación realizada para una serie documental revelan un momento crítico entre Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar, que marcó el camino hacia el fatídico desenlace. Se señala que el conflicto se desencadenó después de una presunta malversación de 30 mil dólares por parte de Saldívar.

Tras este altercado, Saldívar adquirió un arma de fuego, que devolvió días después, solo para volver a comprar otra el 26 de marzo, cinco días antes del trágico evento. Este detalle plantea nuevas interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a la violenta confrontación en el hotel ‘Days Inn’ en Corpus Christi, Texas, donde Selena fue baleada el 31 de marzo de 1995.

La necropsia revela la gravedad de las heridas sufridas por la cantante, con la bala ingresando por la parte superior derecha de su espalda, cortando la arteria subclavia derecha y saliendo por la parte superior derecha del tórax.

A pesar de haber sido hallada culpable del crimen, Yolanda Saldívar sostiene que el disparo que acabó con la vida de Selena fue accidental, afirmando que nunca tuvo la intención de matarla. Sin embargo, sus declaraciones a la policía, donde menciona que quería suicidarse y no matar a Selena, arrojan dudas sobre sus verdaderas intenciones en ese momento trágico.

La serie documental, que se estrena el próximo 17 de febrero, promete desvelar nuevos detalles sobre este oscuro capítulo en la historia de la música latina, arrojando luz sobre los eventos que rodearon la muerte de la “Reina del Tex-Mex” y la controvertida figura de Yolanda Saldívar.





