El co-conductor del programa matutino ‘América hoy’, Edson Dávila pasó un momento vergonzoso, luego de que la cantante de cumbia, Yolanda Medina se molestará con él y le llamara la atención en pleno programa en vivo.

Todo sucedió cuando Yolanda Medina y Lady Guillén hicieron una conexión con el programa desde las instalaciones de ‘Reinas del show’ donde anunciaron que bailarían tango y Edson Dávila bromeó con la idea de que la cantante Medina debido a su edad conoció Carlos Gardel, representante de este género musical.

“Te tengo mucho cariño, pero te estás pasando de la raya, tranquilo conmigo con respecto a la edad. Yo no soy tu compañerita que está allí contigo, me entiende, a mí me respetas. Conozco a Gardel porque sé de música. Conozco muy bien a Carlos Gardel porque soy una persona preparada porque sé de música. Pero no el hecho que tenga la edad me vas a estar recalcando a cada rato mi edad y vas a estar burlándote, conmigo no es”, señaló Yolanda Medina viviblemente molesta.

En ese momento, Janet Barbosa aplaudió las palabras de Yolanda Medina y agregó que por fin un personaje “le hace el pare a Edson Dávila”. La conductora recalcó que no se deben referir con el tema de la edad para molestar.

“Entre mujeres nos podemos molestar, pero de un hombre a una mujer a mí me causa un poco de molestia. Yo no tengo pelos en la lengua y eso no me gusta... Si a mí no me gusta algo te lo digo en la cara y lo digo a nivel nacional y no por prensa, titulares tengo desde hace 21 años”, recalcó molesta Medina.

Edson Dávila aclaró que solo quiso hacer una broma y ofreció disculpas a la cantante. Mientras Ethel Pozo apoyó a su compañero y trató de cambiar de tema para pasar el incómodo momento.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia es captada besando en el cuello a Nesty

La salsera, Yahaira Plasencia, fue ampayada por los programas de espectáculos ‘Amor y Fuego’ y “Magaly TV: La Firme” con el cantante Nesty. En las candentes imágenes se puede ver a la patrona pasándola muy bien junto al ex de Mayra Goñi. Sin embargo, estos videos fue minimizado por la cantante de "cobarde" diciendo que solo tienen una amistad super linda.