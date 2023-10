En reciente entrevista, Yolanda Medina reveló un duro momento que vivió durante su adolescencia. La cantante de cumbia relató lo difícil que fue superar una fuerte caída cuando tenía trece años.

La líder del grupo Alma Bella contó que cayó desde un tercer piso, lo que resultó en una lesión que la dejó paralítica durante dos años. Para recuperarse, necesitó someterse a un trasplante de cadera, que le dejó una grande cicatriz .

“A los trece años yo me caí del tercer piso, quedé en silla de ruedas por dos años. Tuve que esperar para que me hagan un trasplante de cadera, tengo una cicatriz super grande porque mis dos piernas estaban rotas y una desviación en la columna porque me dejó paralítica. Me golpeó mucho, pensaba que no iba a caminar” , relató para el programa ‘Café con la Chevez’ de Trome.

La cantante decidió compartir esta historia después de que circulara en las redes sociales un video que mostraba sus piernas y la cicatriz resultante del trasplante de cadera.

“Dijeron que era la silicona. Es una cicatriz de la cual me voy a sentir orgullosa toda su vida porque representa la lucha de mis padres (...) puede volver a caminar y bailo” , concluyó.