Yolanda Medina 'fulmina' a Marisol: "Para mí, ella no existe"

Yolanda Medina, líder de Alma Bella, se pronunció sobre el cruce de palabras que tuvo con la cantante Marisol, con quien se encontró en una reconocida radio.

Sobre lo sucedido, la cumbiambera dijo que considera que la intérprete de '30 segundos' está cegada por la soberbia.

“Yo mis errores los reconozco, pero creo que las personas la soberbia no las deja ver más allá de sus narices”, declaró Yolanda en 'Todo Se Filtra'.

Además, criticó los comentarios despectivos de Marisol y recalcó que nadie debería tener el derecho de denigrar a otra persona.

“Los niveles los ha pedido totalmente porque la señora sube a un escenario solamente a insultar a mujeres, el escenario se respeta. Una cantante va a cantar, no a insultar a las personas, eso está mal. Después de insultar a los hombres, ahora insulta a su propio género”, lamentó Yolanda Medina.

En un comentario adicional, Yolanda opinó que Marisol está intentando imitar la personalidad de la cantante Leslie Shaw. “Por ahí se le ha movido un poquito los tornillos y está adoptando un poco esa personalidad, hay que tener personalidad y me parece que ella no la está teniendo", agregó.

Al finalizar la entrevista, la reportera le preguntó si estaría dispuesta a reunirse con Marisol para limar asperezas. Yolanda fue tajante en su respuesta: “No, no tomo café, la verdad con personas que no reconocen los errores, no tengo nada qué tomar con ella. No lo haría, para mí ella no existe”.

