Yolanda Medina fue invitada al set de ‘América Hoy’ para hablar sobre la polémica entre Pamela Franco y Christian Cueva, quienes habrían coincidido en varios lugares, dando espacio para la especulación de una posible infidelidad de ambos hacia sus exparejas.

La cantante de cumbia se vio ‘acorralada’ por las constantes preguntas de Janet Barboza, quien también le increpó el hecho de haber insultado a Pamela López, la expareja de Cueva.

Cuando la conductora de América Hoy le preguntó por qué borró la publicación de la presentación de ‘Salsa Bella’ en Huanchaco, donde Pamela Franco y Christian Cueva habrían pasado el año nuevo 2019, la bailarina atinó a decir que ella no fue.

“Yo cuando quiero ingresar a esa publicación, Facebook me responde y es más, tengo las capturas. Yo no tengo por qué borrar algo que no me compete, yo tengo las pruebas que Facebook mismo lo borró, me pone como que estábamos evadiendo responsabilidades”, dijo.

Ante esto, Brunella Horna volvió a cuestionar a Yolanda y aseguró que esa publicación desapareció justo en medio del escándalo. “Ese post sí estaba y se borró cuando salió todo este tema. Justo Facebook borró cuando salió el ampay”, agregó finalmente.





