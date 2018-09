Yola Polastry llora y confiesa temor de quedarse "parapléjica" tras aneurisma

¡Éxito rotundo! Yola Polastry hizo su primera reaparición pública tras someterse a una operación por el aneurisma que padecía. La animadora infantil contó pormenores de cómo se enteró que era víctima de esta condición y cómo la afrontó para lograr su recuperación.



Aseguró que nunca perdió la fe en superar este mal. Fue entonces que visitó a médicos que, tras una serie de exámenes, le ordenaron someterse a una intervención de inmediato.

"El doctor me dijo que no espere tanto, estaba en total riesgo y peligro", expresó y añadió que su edad no le favorecía. "Caminaba como un gato, como si el terreno fuera minado porque me habían dicho que podía explotar... la gente se muere de derrame cerebral", sostuvo.

Enterada de las cadenas de oraciones por su salud, la animadora agradeció el "mi operación ha sido un éxito rotundo... yo tenía mucho miedo de despertar y que mi familia me dijera que no podía caminar, que me había quedado parapléjica".

Emocionada y llorosa, la artista agradeció a sus seguidores pues considera que han demostrado el cariño que sienten por ella.