La presentadora de televisión y animadora infantil Yola Polastri se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica Delgado de Mirafores tras sufrir un infarto cerebral hace tres días. La noticia ha conmocionado al país, que recuerda con cariño a la icónica artista por sus décadas de entretenimiento y alegría para los niños.

Augusto Polastri, hermano de Yola, confirmó en una entrevista para el programa ‘Magaly TV, la Firme’ que la artista está en proceso de recuperación, aunque su estado sigue siendo delicado. “Está luchando, como siempre lo ha hecho, pero aún es pronto para decir más”, declaró Augusto, visiblemente conmovido.

Esta no es la primera vez que Yola -de 74 años- enfrenta serios problemas de salud. En 2018, fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, un episodio que marcó profundamente su vida. En una entrevista con Perú21 en 2019, Yola relató cómo le advirtieron inicialmente que podría quedar parapléjica.

“Este aneurisma me lo encontraron accidentalmente. Fui al médico por un olvido que no me pareció normal. El primer doctor me dijo que iba a quedar parapléjica. Fue como entrar al túnel del terror. Pero mi cardiólogo me recomendó que vaya a otro médico”, recordó.

En el programa ‘Día D’, la intérprete de ‘El telefónico’ detalló el proceso que siguió tras su diagnóstico. Un médico le sugirió hacerse una resonancia de arterias, lo que reveló el aneurisma de casi 8 milímetros que debía ser operado con urgencia.

“¿Y qué pasa por todo? Y si se revienta. Ahí tengo que cortar. Ahí tengo que abrir”, contó Yola, mostrando su característica fortaleza.

Yola Polastri recuerda cuando fue operada en el 2018





Otras enfermedades que enfrento Yola Polastri

Desde muy joven, Yola ha enfrentado numerosas adversidades. A los siete años, fue diagnosticada con púrpura sanguínea, una forma severa de anemia. Además, perdió la visión en un ojo debido a un parásito.

“El dolor es de la córnea, no hay inyecciones para eso. Y yo le he tenido como tres años de eso”, compartió en su entrevista para ‘Día D’.

La noticia del infarto cerebral de Yola Polastri ha generado una ola de apoyo y cariño en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico han expresado sus mejores deseos para su pronta recuperación. La fortaleza y resiliencia de Yola han sido una constante en su vida, y ahora, una vez más, enfrenta un desafío de salud con el coraje que siempre la ha caracterizado.





Yola Polastri fue internada en UCI tras haber sufrido un infarto cerebral. (Foto: Instagram)





Yola Polastri fue internada en UCI tras sufrir un infarto cerebral

La querida animadora infantil Yola Polastri, quien marcó toda una generación con su carisma y dedicación, se encuentra en estado delicado tras sufrir un infarto cerebral hace tres días. La noticia fue confirmada por su hermano y de inmediato los fans están atentos a la salud de la estrella de los niños.

¿Por qué Yola Polastri decidió no tener hijos?

Yola Polastri siempre ha mantenido en privado su vida personal, pero en una entrevista con Renato Cisneros, se animó a contar algunos pasajes de su vida amorosa y el motivo por el cual decidió no ser madre.

“No tuve hijos porque tenía muy claras mis responsabilidades. El trabajo que estaba haciendo era bien recibido y era bueno para todos, porque a mí me tocó trabajar e iniciar todo esto en una época de reforma educativa”, contó la animadora infantil.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO