Yola Polastri será un riguroso jurado en la final de 'El artista del año': "Me gusta la perfección"

Con la rigurosidad que se le conoce para realizar sus trabajos, la animadora infantil Yola Polastri calificará este sábado a los participantes del reality El artista del año , como parte de su rol de jurado especial.

Yola se suma al elenco que integra Lucho Cáceres, Cecilia Bracamonte, Fiorella Rodríguez y Morella Petrozzi.



"Voy a evaluar voz, baile y actuación. Me gusta la perfección. Lo más importante son las emociones que surjan en mí mientras vea la presentación del artista. Si no me hace sentir nada, entonces no me impresiona. A mí no me impresiona si uno de los participantes se da tres vueltas en el aire", confirmó la animadora infantil.

"El participante debe dar las notas precisas, no puede desafinar , y las que no tengan talento para eso, mejor que no concursen en este show", agregó Yola.

En esta gala final, Rossana Fernández-Maldonado , Pedro Loli y Yahaira Plasencia pasaron directamente a la última etapa. En tanto, Michelle Soifer y Luis Baca , quienes quedaron sentenciados, se definirán su pase para buscar la ansiada copa.

Cabe señalar que Yola Polastri se verá cara a cara con Michelle Soifer , a quien recomendó —meses atrás— que "agarre su libro de valores y se ponga a estudiar".