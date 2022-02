Yola Polastri y su broma a Magaly Medina: “No te sientas triste si estás sin amigas”

Yola Polastri tuvo un enlace en vivo con el programa “Magaly TV: La Firme” como parte de la celebración de sus 72 años de vida.

La animadora infantil se mostró feliz por conversar con Magaly Medina y le mostró los obsequios que había recibido por parte de sus amistades: “Qué lindo que estés en mi fiesta. Me han regalado como dos tortas, pero no he tomado”.

En medio de esta intervención, Yola decidió hacerle una pesada broma a Magaly por su reciente enfrentamiento con su examiga Jessica Newton y el cantante Deyvis Orsco.

“Magaly te quiero mucho. No te sientas triste si estás sin amigas”, dijo entre risas la querida animadora de 72 años.

Medina tomó con humor el comentario de Polastri y recalcó que no iba a responderle de la misma manera por tratarse de su cumpleaños: “No importa porque hoy es su cumpleaños y se le perdona todo”.

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Aranda fue presentado en “Esto es guerra”

Anthony Aranda ingresa a EEG https://www.americatv.com.pe/