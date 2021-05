En la reciente edición de “Yo Soy Perú: nueva generación”, Mauri Stern se conmovió hasta las lágrimas al escuchar a la imitadora Laura Pausini interpretar el tema “En cambio no”.

El exMagneto comentó que no pudo evitar quebrarse porque conocía la historia detrás de la canción. Además, contó que es cercano a la famosa cantante italiana.

“Cuando un artista conecta con el lado emocional, es cuando abres mi corazón y no hay reglas y eso fue lo que tú lograste hoy. Ahora entiendo la inspiración y déjame contarte una cosa: Yo soy cercano a Laura, trabajé con ella, en un proyecto de televisión también y la historia es conocida. Esta es una canción que le escribió para su abuela”, dijo.

“Una noche, me dijeron que mi abuelo estaba muy enfermo, fui a verlo y no pude entrar al hospital lamentablemente, pero me dijeron que ya había fallecido, fue un golpe muy duro para mí”, dijo entre lágrimas la concursante.

Tras las palabras de la joven, el jurado y productor musical le agradeció por abrir su corazón.

“Cuando una artista logra conectar con esa parte auténtica sea de donde salga, de la vida o no, es donde nosotros solo podemos darte las gracias. Pusiste tu corazón...Que hay muchas cosas vocales, que es un gran reto Laura y solo te agradezco por abrir tu corazón y darnos ese regalo a todo el pueblo de Perú”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Conductores se indignan tras intervención de Yahaira Plasencia por celebrar su cumpleaños

Conductores se indignan tras intervención de Yahaira Plasencia por celebrar su cumpleaños