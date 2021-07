Maricarmen Marín se alejó de la televisión y los rumores sobre un posible embarazo no dejaron de sonar. Esta tarde, la cantante de cumbia anunció que se encuentra en la ‘dulce espera’, luego de conocerse que regresará a la pantalla chica en ‘Mujeres al mando’.

“Siiiiii, seré mamá! ✨ Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mi laten dos corazones 💕. Un amor bonito en mi tiempo perfecto”, escribió la cantante conocida como ‘La dulce princesita’.

A través de su cuenta de Instagram, Maricarmen compartió una fotografía donde anunció su felicidad. “Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora. Existe para ti una estrella 🌟 muy alta que cuidará tu andar. Te espero al otro lado de mi cuerpo para susurrarte al oído el gran poder que tienes”, dice el mensaje al lado de la fotografía de su prueba de embarazo.

La artista agradeció los mensajes de amor y aliento de sus fans, además del apoyo y comprensión durante sus días de silencio, razón por la cual se alejó de la televisión.

“No veía las horas de poder compartirlo con ustedes. Hoy mi doctor me dio el ok para reincorporarme a mis actividades y aquí me ven emocionada, esperando que sea lunes para contarles todos los detalles en Mujeres al mando”, finalizó el mansaje donde reconfirmó su presencia en el programa matutino.

