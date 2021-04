Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, se presentó en el programa “Amor y Fuego” tras su comentada renuncia a “Yo Soy, grandes famosos, grandes batallas”, donde él era uno de los favoritos en el espacio de entretenimiento.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el joven artista explicó que su renuncia a Latina se debió a la presión que él sintió al perder a 3 miembros de su familia por COVID-19.

“Crearon una expectativa sobre lo que me pasaba, no fue que me iban a ayudar (...) nunca salió, eso es lo que me dijeron mis fans. Yo estaba en el hospital, ese mismo día mi tía falleció. Ya estoy acostumbrado a que se me muera la gente que me rodea, tres familiares murieron esa semana, por eso decidí retirarme del programa”, contó para “Amor y Fuego”.

El imitador de Marilyn Manson explicó que vivía una carga muy fuerte entre los ensayos del programa y la pérdida de sus familiares por COVID-19.

“Hablé con Sebastián (el productor) y me dijo ‘está bien’ porque eran motivos de fuerza mayor (...) Nunca me pusieron trabas, pero yo por la poca experiencia que tengo en televisión, supongo que cada uno tiene que pagar derecho de piso”, narró.

Finalmente, el imitador confesó que tenía ideas para su personaje, pero que fueron rechazadas por los directores del espacio de Latina. “A mí si me han hecho pagar derecho de piso, yo iba con el personaje a dar ciertas ideas y me decían rotundamente no”, dijo.

Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, cuenta su verdad tras renunciar a “Yo Soy”

VIDEO RECOMENDADO

Cristian Rivero revela que su madre se encuentra internada

Cristian Rivero revela que su madre se encuentra internada