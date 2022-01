Durante la última edición de ‘Yo Soy: Grandes batallas internacionales’ ocurrió una desafortunada interrupción del show protagonizada por el artista Daniel Córdova, imitador de Bad Bunny, quien se llevó una lluvia de críticas por parte del jurado.

Todo ocurrió cuando Daniel Córdova interpretaba el popular tema ‘Dákiti’. De pronto, interrumpió su presentación para señalar: “Puedo parar un momentito, lo que pasa es que la pista la han soltado mucho antes y no he podido entrar a tiempo”, pero la canción seguía sonando.

El jurado con señas le pidió que siguiera cantando y así lo hizo. Al terminar su presentación, el cantante que quejó: “La pista la han soltado antes y así no se puede entrar a tiempo es imposible, fue en la intro y la han soltado dos acordes más adelante... Traté de entrar, pero fue imposible”, dijo sumamente nervioso.

Sin embargo, Mauri Stern no le pareció una buena justificación para detener su show y le recomendó nunca volver a hacerlo. Lo mismo le dijeron Jorge Henderson, Katia Palma, Janick Maceta.

“Está bien papito se entiende, pero nunca pares cuando te cortan allí hablas... Bad Bunny tú no paras nunca. Un artista, un imitador o quien sea, le puede pasar un problema en los Grammys, en un concierto o en Yo soy, pero tú continuas, no paras... Es una regla de artistas, puede ser Marc Anthony, no paras y ya cuando terminas se aplaude porque tú tomaste el control, esto te va a servir”, señaló tajante el exintegrante de Magneto.

Pese al impase que sufrió Daniel Córdova, Mauri Stern y Janick Maceta decidieron apoyarlo mientras que Jorge Henderson y Katia Palma dieron su voto a Noelia Calle, la imitadora de Yuri, quedando empate. Este resultado les dió la oportunidad de volver a enfrentarse en una nueva batalla.

