La competencia está cada vez más reñida, así como los enfrentamiento entre los participantes. El reality de imitación ‘Yo soy: internacional’ muestra el talento de artistas nacionales e internacionales, con años de experiencia imitado a sus artistas favoritos, muchos de ellos ganadores de temporada en distintos países, que buscan un título más en esta competencia.

En la edición del miércoles 22 de diciembre, se dio un reñido enfrentamiento de desempate entre Dyango (Jairo Tafur) y Cristian Castro (Daniel Rioja). Antes de salir al escenario, pasaron un video en el que Tafur recordó un momento incómodo que vivió en el pasado con Rioja.

En un video que se muestra previo a la competencia, la reportera le pregunta a Jairo si ya conocía a Daniel, a lo que él recordó: “En un programa aquí, de esta misma casa, un día me acerqué, porque estábamos participando, me le acerque a Daniel y seguro que él no me conocía, en esa época no era conocido y le dije: ‘Oye, Daniel, algún día me gustaría cantar contigo’. Y él me dio una respuesta que nunca se me va a olvidar, me dijo: ‘Si quieres cantar conmigo, compra tu entrada y canta conmigo’, me dijo él y yo me quedé con eso. Bueno, imagino que era porque no me conocía, puede ser eso“.

Al finalizar la presentación de ambos imitadores, Cristian Rivero consultó a Rioja sobre el tema, quien aseguró, no recordaba tal hecho. Finalmente, dijeron no tener ningún inconveniente el uno por el otro y que sobre todo “La música es para unir”.

¿Quién ganó la revancha?

El imitador internacional de Cristian Castro llegó al reality para dar batalla y lograr conseguir una silla, para esto, se tuvo que enfrentar a Dyango. La primera batalla dejó con altas expectativas al jurado, por lo que decidieron darlo como empate para escucharlos cantar una vez más.

Sin embargo, Castro no logró convencer al jurado con el tema ‘Azul’, resultando como ganador Dyango, quien viene teniendo muy solidas presentaciones. Finalmente, se despidió del programa diciendo que “siempre debes mirar los videos. Aparte, es muy lindo estar aquí en esta competencia internacional donde están los mejores del mundo“.

VIDEO RECOMENDADO:

“Los 4 finalistas”: Farik Grippa es el ganador de la tercera temporada | VIDEO null