A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la actriz Yiddá Eslava rompió el silencio y se refirió al reciente ampay que captó a su expareja, Julián Zucchi, besándose con una reportera.

Desde el inicio de la transmisión, Yiddá Eslava adoptó una postura serena y respetuosa al abordar el tema. Enfocada en dejar claro el derecho de Julián Zucchi de llevar su vida sentimental como considere, la actriz destacó: “Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero”.

Durante la emisión, Eslava también recordó un episodio en su propia vida amorosa cuando fue captada públicamente con su actual pareja, enfrentando críticas a pesar de no estar involucrados en situaciones similares. “A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m...”, expresó la actriz.

Además, Yiddá Eslava confesó no conocer a la joven reportera con la que el exmiembro de ‘Parchis’ fue ampayado y reveló que se enteró de la situación por las redes sociales.





