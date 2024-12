Yiddá Eslava y Julián Zucchi SE PELEAN en vía pública en presencia de sus hijos | VIDEO

En los exteriores de la comisaría de Magdalena, Julián Zucchi habló con la prensa sobre lo sucedido. "Los quería llevar a Ica, pero ella (Yiddá Eslava) lo impidió. Es un abuso, nadie merece ser tratado así", dijo el actor.

De acuerdo con el productor argentino, estaba acordado tener un viaje familiar con sus dos hijos. "Todo estaba acordado, las nanas querían subirse a mi carro cuando les dije que no había espacio".

El argentino aseguró que sintió que querían alejarlo de sus hijos, pero reconoció que fue un exceso de su parte protagonizar la pelea en presencia de pequeños.

Al respecto, Yiddá Eslava aseguró que ellos tienen un acuerdo de tener a una persona para cuidar exclusivamente a su hijo mayor, quien tiene autismo. "Él tiene que estar con una persona que lo cuide. Es un auto de cinco personas, solo estaba su mamá y el novio de ella, claramente podían estar ellas (la nanas)".

Al respecto, Zucchi señaló que su mamá es apta para cuidar a sus hijos, por lo que no había necesidad de mandar a las niñeras al viaje familiar.

NOTA ORIGINAL

Yiddá Eslava y Julián Zucchi vuelven a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez tras protagonizar acalorada discusión en plena vía pública y en presencia de sus menores hijos. El hecho fue captado por algunos transeúntes y vecinos de lugar.

De acuerdo con los testigos, la fuerte pelea se registró aproximadamente al mediodía del jueves 12 de diciembre, cuando los niños volvían de su centro de estudios, en los exteriores del edificio de la actriz, en el distrito de Magdalena.

Las imágenes fueron publicadas por Instarándula y, según los videos, Yiddá se enfrenta a Julián mientras que sus dos hijos estaban en el interior de una camioneta que, según los presentes, sería de Zucchi.

“Acabo de pasar por Magdalena y estaban Yiddá y Julián peleándose en plena calle por los niños. Julián le decía: ‘por favor Yiddá ya estoy cansado de que no me dejes ver a mis hijos’, y Yiddá respondía gritando no te lo vas a llevar. Yiddá estaba con la nana de los niños y le decía: ‘señora, grabe, grabe lo que está haciendo’”, escribió una informante anónima a la página Instarándula.

“Yiddá estaba gritando, no los reconocí cuando pasó el taxi por su lado. Juraba que era unos 'x' peleando en la calle por algún motivo, vi a un hombre dentro del carro y a una la mujer intentando bajar a alguien del vehículo, pensé que era la mamá que estaba intentando llevarse al hijo. Luego los vi bien y me percaté que eran ellos dos (Yiddá y Julián) y la nana también estaba ahí. Yiddá sí estaba gritando fuerte: ‘¡Denúnciame!’. Julián trataba de no alzar la voz”, reportó otra usuaria.

Hasta el cierre de esta nota, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO