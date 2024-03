En una impactante declaración en el programa ‘Amor y fuego’, Yiddá Eslava, actriz, ha hecho públicas duras acusaciones contra su expareja, Julián Zucchi, denunciando una serie de manipulaciones y una traición que sucedieron durante su relación.

Con un semblante firme, pero visiblemente afectada, Eslava afirmó que no permitirá que Zucchi continúe humillándola y manipulándola, dejando entrever una relación marcada por la desconfianza y el maltrato emocional. La revelación más impactante llegó cuando la artista aseguró que el argentino le fue infiel el pasado 8 de agosto del 2023.

Según su relato, ese día notó una serie de comportamientos sospechosos por parte de Zucchi, quien extendió su viaje sin consultarle, dejó de responder sus llamadas y mensajes, y finalmente, le envió una foto con un amigo en la madrugada, como prueba de su ubicación.

Sin embargo, Eslava reveló que al ver las actitudes sospechosas decidió revisar el teléfono del exintegrante de ‘Parchis’, descubriendo que se había creado una cuenta falsa de Instagram para comunicarse con otra mujer, con quien había tenido un pasado amoroso.

“Se creó un Instagram falso para hablar con esta chica. Por ello, después de once años chapo su celular y me bastaron tres horas (para descubrir la infidelidad). La tipa era una chica con la que se había visto de joven y pasó de todo, él mismo me lo confesó y lo tengo grabado”, detalló.

Finalmente, Yiddá desmintió las acusaciones de su expareja de haberle puesto un GPS en su celular: “Cuando tuve todas las pruebas en mi mano, lo encaré, lo aceptó, me pidió perdón y ahí es donde lloré 18 horas”





