Yiddá Eslava se quiebra y 'echa' a Julián Zucchi: "Más de ocho meses no me ha dado nada"

Yiddá Eslava se mostró visiblemente afectada al referirse al reciente escándalo con su expareja, Julián Zucchi, y expresó su frustración por las repercusiones que este conflicto podría tener en su vida profesional y económica.

“Yo estaba tranquila en mi casa, ahora tengo que quedarme sin trabajo otra vez y yo les pregunto, ¿de quién van a comer mis hijos? Es muy fácil verlo de afuera”, declaró entre lágrimas.

La actriz reveló que tuvo que iniciar un juicio de alimentos contra Zucchi debido a que él no cumple con la pensión para sus dos hijos.

“El proceso sigue, es largo. Me estuvo dando, pero más de ocho meses no me ha dado nada. Me hice cargo solita y el juez tuvo que intervenir, tuvo que obligarlo a que se haga cargo y ni siquiera cumple completo”, denunció.

Además, la actriz contó que, tras el primer escándalo con Zucchi, varias marcas le retiraron su apoyo, lo que afectó directamente su capacidad de generar ingresos.

“Puedo decir que mi show es una cosa que me mantuvo, porque por esta racha, del primer escándalo, muchas marcas me dieron la espalda, yo nunca quise un escándalo, nunca”, enfatizó.

