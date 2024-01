Hace unos meses, Yiddá Eslava contó que había perdido alrededor de 12 kilos luego de cambiar de dieta y empezar a entrenar. La actriz contó que decidió asumir este reto tras terminar su relación con Julián Zucchi, quien fue su pareja por más de 11 años.

Yiddá fue documentando su proceso a través de las redes sociales, mostrando su rutina de ejercicios y comentando los cambios en su alimentación, algo que parece que no le habría agradado a algunos de sus seguidores.

La artista, mediante su perfil de Instagram, reveló que ha recibido diversos comentarios asegurando que la dejarían de seguir debido a su cambio físico. “‘¡Ay!, pero como ya estás haciendo ejercicio, ay, pero como ya estás flaca… te voy a dejar de seguir’”, comenzó diciendo.

Sin embargo, Yiddá señaló que sigue siendo la misma persona. “¿Qué? Creen que he cambiado, pero sigo siendo la misma ‘chimoltrufia’ de siempre. Me arreglo un poquito más, pero me despierto ‘chimoltrufia’. Bueno, voy a hacer mis ejercicios del día”, agregó finalmente.





