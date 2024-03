Yiddá Eslava volvió a pronunciarse sobre el final de su relación con Julián Zucchi y reveló que el argentino aceptó su infidelidad cuando ella le mostró las pruebas que había reunido.

“Lo despierto y le digo: ‘Julián, ¿quién es ella?’. Y me dice: ‘Es una amiga’. Y yo le digo: ‘¿Tienes relaciones con tus amigas? Tú me has puesto los cuernos con ella, tú estuviste con ella de tal hora a tal hora’, y me lo aceptó. Me pidió perdón y ahí fue cuando lloré 18 horas”, dijo en el programa Amor y Fuego.

Yiddá aseguró sentirse indignada con las declaraciones de Julián, ya que el argentino declaró que la actriz le había puesto un GPS para rastrearlo. “No le importó dejar a la mamá de sus hijos ni a la persona que lo encubrió y no es despecho, es indignación y decepción”, agregó.

Finalmente, dejó en claro que no está utilizando la situación para buscar publicidad. “Yo no hago esto para publicitar mis proyectos. No soy la primera a la que han adornado, pero allá quien quiera seguir siendo cachuda. Yo sigo con mis hijos, con mi pareja y sigo con mis cosas, eso es superar”, dijo





