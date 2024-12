Yiddá Eslava revela demanda a Julián Zucchi: "No me pasaba manutención"

Yiddá Eslava ha confirmado públicamente que interpuso una demanda por alimentos en contra de su expareja, Julián Zucchi. Tras su salida de la comisaría de Magdalena, la actriz habló con la presa para contar su versión sobre la polémica discusión que protagonizó con el padre de sus hijos en plena vía pública.

En medio de la polémica generada por sus constantes enfrentamientos públicos, Yiddá Eslava ha decidido romper su silencio y aclarar uno de los motivos que la llevaron a demandar a Julián Zucchi. Según la actriz, la principal razón de esta acción legal se debe al incumplimiento por parte de su expareja en el pago de la manutención de sus hijos.

“Yo le he puesto una demanda por alimentos porque no me pasaba manutención, por eso tuve que hacer un juicio. Nunca quise hacerlo público porque no me gusta hacer este tipo de escándalos”, afirmó Eslava.

La actriz también se refirió a las recientes declaraciones de Zucchi, quien había asegurado que ella le impedía ver a sus hijos. Al respecto, Eslava fue enfática en desmentir estas acusaciones, asegurando que siempre ha facilitado las visitas de Zucchi a sus hijos y que, por el contrario, ha sido él quien ha incumplido con sus obligaciones como padre.

“Cómo va a decir que no le dejo ver a mis hijos cuando él sabe que no es verdad, ellos siempre los ve. Me parece injusto que se vea embarrada mi carrera y mi vida por este tipo de cosas”, expresó la actriz.

Eslava también se refirió a la disputa por la custodia de los niños durante los viajes, asegurando que había llegado a un acuerdo con Zucchi para que las nanas acompañaran a sus hijos. “Yo me hago cargo de las nanas y es lo único que le pedí, que las nanas vayan con mis pequeños de viaje. Yo he quedado con él que los niños iban a viajar con las nanas y él estaba de acuerdo. Tengo pruebas”, afirmó.

"Desde que me separé yo me hago cargo del pago de las nanas, los viáticos, los pasajeros aéreos cuando tienen que salir y las horas extras", agregó.

