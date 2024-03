Yiddá Eslava continúa en medio del ojo público luego de destapar la infidelidad de Julián Zucchi, no obstante, la actriz decidió ofrecer disculpas públicas a Priscila Mateo por criticar su romance con el padre de sus hijos, provocando que los usuarios piensen que fue la tercera en discordia.

“Yo había decidido no hablar más del tema, pero me quedaba algo pendiente para cerrar esta etapa. Haciendo un mea culpa y tomando en cuenta que soy la primera en fomentar la lucha en contra del maltrato por redes sociales, especialmente de mujer a mujer, que cada vez es más fuerte. Siento que es correcto y dada que esta situación se dio en forma pública, lo que corresponde es disculparme públicamente con Priscila Mateo”, se le oye decir a la actriz en un video publicado en sus redes sociales.

Aunque negó que haya tenido la intención de involucrar a la reportera de ‘Magaly TV: La Firme’ en su ruptura amorosa con Zucchi, Yiddá reconoció que no supo expresarse bien ante los medios de comunicación.

“A pesar de que jamás fue mi intención dejar entrever que ella se metió en mi relación, ya que no es cierto, lo declare varias veces. Debo aceptar que a veces no se me entiende o me expreso mal y por ello debo asumir mis equivocaciones y malentendidos”, confesó.

En tal sentido, Yiddá Eslava ofreció disculpas públicas a la periodista de espectáculos por la avalancha de críticas que viene recibiendo desde que se hizo público su la infidelidad del protagonista de la película ‘Sí mi amor’.

“Por eso nuevamente te pido perdón Priscila a ti y a tu familia con total sinceridad desde el fondo de mi corazón por cualquier comentario que haya dicho y se hayan sentido dañadas, perdón de verdad”, añadió la actriz.









