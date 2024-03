En una reciente entrevista, Yiddá Eslava se refirió al reciente ‘ampay’ de Julián Zucchi, su expareja y padre de sus dos hijos. La directora de cine recordó cuando a ella la juzgaron por ser vinculada con otro hombre y encendió la polémica al dejar entrever una infidelidad del argentino durante su relación.

“¿Yo acaso le he puesto los cuernos a Julián? No, yo no le he puesto los cuernos (¿Él te ha puesto los cuernos?) Ese es otro caso, mamacha, yo hablo del ahora”, dijo en ‘América Hoy’.

La también escritora señaló que nadie sabe las razones por la que se separó de Julián y dijo que, a diferencia de él, a ella jamás se le ha visto siendo ‘ampayada’ durante su trayectoria en la televisión.

“Yo jamás he estado de picaflor(…). Ya estoy casi 16 años en el medio y nunca se me ha visto chapando ni haciendo tonterías, es más, ni con Ángel (su actual pareja) se me ha visto así”, sentenció.





