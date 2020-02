El asesinato de Solsiret Rodríguez ha conmocionado e indignado a todo el país por todo el tiempo que transcurrió para encontrar sus restos y con los culpables. Ante este caso, varios personajes se han pronunciado por la ola de violencia hacia las mujeres que existe en nuestro país.

Una de ellas es Yidda Eslava, quien utilizó sus redes sociales para mostrar sus fotografías en las cuales aparece con los 24 nombres de las mujeres asesinadas escritos en el cuerpo.

La actriz hizo un repaso de todos los casos de feminicidios que han ocurrido en los últimos dos meses hasta llegar al de Solsiret.

“Dijeron que abandonó a sus hijos y que se había fugado con un hombre”, se lee en una de las líneas que escribió para acompañar la foto.

“Cómo me duele, a mí las huellas de estos nombres me quedarán en la piel dos días más, pero el dolor de las familias, y los niños huérfanos, no dejan de retumbar en mi cabeza, eso no se quita con agua y jabón”, expresó la protagonista de ‘Sí, mi amor’.