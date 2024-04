Luego de desatar polémica al publicar un video quemando un cuadro que Yiddá Eslava pintó para celebrar sus 40 años, Julián Zucchi trató de limpiarse de las críticas a través de un video publicado en sus historias de Instagram.

“Prendí fuego a un cuadro, un cuadro que ambas personas estábamos de acuerdo en prenderle fuego”, fue la versión del argentino, sin embargo, esta fue desmentida por la actriz.

Ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Yiddá Eslava dijo que se mostró sorprendida y negó que se haya puesto de acuerdo con él para quemar un regalo que ella misma se hizo por su cumpleaños. “Yo solo voy a decir que yo no sabía nada, respondió.









Julián Zucchi reconoce infidelidad

El programa ‘Amor y Fuego’ reveló un audio completo en el que Julián Zucchi le confirma a Yiddá Eslava que sí le fue infiel durante su relación de 11 años. Sin embargo, le aclara que “solo fue una vez”.

“La relación técnicamente terminó porque yo fui infiel, estuve con otra mujer, sí (…) Sí, es verdad la relación terminó porque fui infiel. Bueno Yiddá, yo te dije, sé que te dañé. Yo solo una vez en los 11 años fui infiel, pero yo no quería ser infiel, yo no lo quería (...) Sí es verdad estaba fantaseando en volver a verla y estaba sabiendo qué me pasaba con eso. Yo nunca quise ser infiel”, se le oye decir al argentino.





