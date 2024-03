Yiddá Eslava parece estar bastante afectada por el reciente ‘ampay’ entre Julián Zuchi, su expareja, y una reportera del programa ‘Magaly TV: La Firme’, pues dio unas fuertes declaraciones sobre ambos.

La actriz dijo que la pareja se conoce desde hace tiempo y que “ahora entiende” por qué nunca ‘ampayaron’ al argentino cuando ellos tenían una relación, sugiriendo que le habría sido infiel en algún momento.

“Todos sabemos que ellos se conocen desde hace mucho antes de que le hagan la nota (un reportaje de enero de 2024). Me da risa, yo digo: ‘Ah, es ella, ahora entiendo todo’”, dijo en comunicación telefónica con el programa de ATV.

Yiddá señaló que en algún momento hablará del fin de su relación y aseguró que ella jamás aceptaría que la nieguen, pues dijo que Julián sí negó anteriormente que estaba saliendo con alguien, en alusión a la reportera.

“Él salió a decir que no estaba saliendo con nadie, cosa que no es cierta, pues. Y allá la persona que acepta eso, yo no aceptaría eso”, agregó.

Por último, dejó entrever que el beso del ‘ampay’ entre ambos no sería el primero que se dan. “Yo supongo que eso no es un beso de una noche, ¿no?”, concluyó.





