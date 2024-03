Cuentas claras, relaciones largas. Yiddá Eslava no dudó en pronunciarse sobre la sus últimas declaraciones de su expareja Julián Zucchi , quien hace unos días presumía haberse comprado una lujosa casa en Argentina y ser vecino de Marcelo Tinelli .

Como se recuerda, el exchico reality contó que vendió su departamento que tenía en Argentina para poder adquirir este nuevo inmueble. “Es un barrio muy tranquilo”, declaró para el programa ‘América Hoy’.

Julián Zucchi mostró cada espacio de su lujosa casa que cuenta con una amplia sala, comedor, cochera y hasta área verde.

Ante ello, la actriz aseguró que el inmueble lo adquirieron como pareja para el bienestar de sus hijos. “Esa casa la compramos los dos. La compramos para la familia, pero ahora claramente por lógica, es la casa de él con mis hijos y la de acá, la mía con mis hijos”, manifestó.





Julián Zucchi es captando besando a reportera





Poco después de revelar que sí quiso volver con Yiddá Eslava y que ella lo rechazó, Julián Zucchi fue ‘ampayado’ por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en comprometedoras situaciones con una misteriosa joven al interior de una discoteca.

Según el programa de espectáculos, el actor argentino habría besado a la joven que sería reportera. Sin embargo, su identidad aún no ha sido revelada.

En las imágenes se observa cómo la mujer inclina su cabeza y se acerca a los labios del exchico reality mientras lo abraza por la cintura. No obstante, el ángulo de la cámara no permite confirmar si se besaron frente a todos los asistentes.

Al ser consultado sobre su situación sentimental, Julián Zucchi aseguró que solo se trató de una persona que se le acercó en una fiesta.

“Si yo estoy en una fiesta y se me acerca alguien que me habla, no es que le voy a decir “no, no, aléjate, estoy cerrado al amor”, manifestó Julián ante las cámaras del programa de espectáculos.

