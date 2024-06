¡No la suelta! Cuando todos imaginaban que Yanina Latorre, amiga íntima de Marcelo Tinelli, habría limado sus asperezas con Milett Figueroa, la conductora argentina volvió a arremeter contra la modelo peruana luego de escucharla cantar.

El pasado 16 de junio, la actriz nacional y Candelaria Tinelli se unieron para dedicarle una emotiva canción a Marcelo Tinelli por el Día del Padre, una presentación que fue duramente criticada por la argentina.

Para Yanina Latorre, la modelo peruana no tiene ningún talento y sólo estaría tratando de llamar la atención de los productores argentinos para que puedan contratarla, ya que aún se desconoce cuál será su futuro profesional en tierras gauchas.

“Milett está dando manotazos de ahogado para que la contrate alguien... Qué mal cantan las dos. ¿Por qué hicieron esto?, ¿Milett cree que canta bien?... qué horror, desesperada para que alguien la contrate de algo porque está acá meses y meses y no”, expresó.

La amiga de Tinelli también cuestionó que Milett Figueroa haya dado una respuesta ambigua al ser consultada por sus propuestas laborales en Argentina.

“El otro día dijo que tenía un montón de propuestas, pero nadie vio nada y digamos la verdad ¿quién le va a proponer algo?. si no hubiera contado, estoy negociando con una obra, me llamaron de dos teatros, estoy viendo un canal de Televisión, dices algo más concreto, pero nada”, dijo.





Yanina Latorre arremete contra Edson Dávila:





La periodista de espectáculos descargó toda su artillería contra el popular ‘Giselo’ luego que asegurara que debería jubilarse y que debería ser reemplazada por Milett Figueroa.

“Amor, para jubilarme y que me reemplace Milett, debería tener talento para algo... qué desubicados, por favor, estos peruanos... Aparte de que va a hablar si cuando les vas a hacer una nota no contesta, se ofusca, no puede explicar si está de novia o no está de novia”, dijo la artista indignada.





