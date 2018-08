Dejó a la 'Chica del tiempo' para dedicarse a su pasión: los videojuegos. Douglas Martin, mejor conocido como 'Censor', ya era conocido como uno de los mejores jugadores profesionales del mundo.

Sin embargo, en México muchos lo conocieron como el chico que rompió su relación con Yanet García para enfocarse en el campeonato mundial de 'Call of Duty'. La apuesta no le salió bien: su equipo quedó eliminado.

Complexity, el equipo de Censor, quedó fuera del certamen tras caer ante el conjunto británico 'Red Reserve', por un marcador de 3 a 0. Como resultado, la escuadra estadounidense no podrá contender por el título. Evidentemente, las redes sociales han hecho mofa de esta situación.

En un pronunciamiento que hizo vía YouTube , Martin, de 23 años, aseguró que la estrella de televisión y modelo "es una mujer asombrosa, que merece lo mejor. Ella es hermosa, inteligente, fue una gran pareja". Yanet Garcia confirmó la ruptura a los pocos días, señalando que se encontraba 'con el corazón destrozado'.

"Regresé este año y dije que iba a ganar el campeonato. Me siento mal. Realmente pensé que el equipo podría lograrlo. Hasta el próximo año. Y no, no quiero de vuelta a Yanet. Por favor, paren los memes. Soy un gamer y voy a ganar el campeonato en Black Ops 4 (el próximo Call of Duty)", dijo tras su derrota.

'Call of Duty' es una serie de videojuegos en primera persona (FPS), de estilo bélico, creada por Ben Chichoski, desarrollada principal e inicialmente por Infinity Ward, y distribuida por Activision.