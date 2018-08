Yanet García es la chica de moda. La fama de la modelo mexicana empezó en el 2015 cuando debutó como la 'Chica del clima' del programa ‘Gente Regia’ de Televisa Monterrey.

La mexicana es modelo y conductora de TV en ese país. Desde hace unos años Yanet García se ha convertido en toda una celebridad en la televisión azteca y las redes sociales , ya que actualmente tiene más de siete millones de seguidores en Instagram.



Hace unos meses la 'Chica del clima' de 28 años fue la protagonista de un hecho en particular, ya que fue noticia tras el fin de su relación con su ex novio Douglas ‘Faze Censor’ Martin quien prefirió seguir jugando profesionalmente el videojuego 'Call of Duty' antes que mantener su noviazgo con la conductora de TV.

Pero más allá de eso, seguramente quieres saber quién es ella y conocer su historia. Aquí te la contamos.

Yanet García nació el 15 de noviembre de 1990 y su carrera empezó en Monterrey, su ciudad natal. En el 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, que es el certamen previo al concurso nacional Nuestra Belleza México, pero no tuvo suerte.



Una publicación compartida por Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) el 11 de Ago de 2018 a las 7:46 PDT

¿Cuándo empezó todo?

En el 2015 saltó a la fama como la ‘Chica del clima’ por tener a cargo la sección del servicio meteorológico en el programa "‘Gente Regia"’ perteneciente al grupo Televisa. A raíz de esto los videos de Yanet García se empezaron a compartir en las redes sociales, creciendo exponencialmente su popularidad. Además de su talento, por su increíble cuerpo es considerada la mujer perfecta.

Pero no solo se trata de una modelo o presentadora de TV, sino que es dueña de una escuela para modelos en Monterrey y también de una agencia. Es una pequeña empresaria que ha escalado desde abajo para poder llegar a "Hoy", uno de los programas más célebres de México.

Yanet García lleva una vida muy saludable y a través de su Instagram comparte con sus más de siete millones de seguidores las rutinas de ejercicios que realiza todos los días para mantener su cuerpo bien formado. Hace unos meses publicó una foto del gran cambio físico que ha logrado luego de siete años de entrenamiento.

"Hace siete años... Esfuerzo, dedicación y disciplina, [porque] todo logro empieza con la decisión de intentarlo", escribió la mexicana junto a una foto donde se ve el antes y el después.



Una publicación compartida por Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) el 16 de Feb de 2018 a las 1:45 PST

En la imagen de Instagram, Yanet aparece a la izquierda con un bikini blanco floreado, luciendo una silueta muy delgada. Mientras que del lado derecho presume de sus pronunciadas curvas, resultado del intenso entrenamiento que realiza para mantener su figura.

La modelo dijo a sus seguidores que ella quería servir como inspiración porque si ella pudo tener esa transformación, cualquiera puede lograrlo.



Además, la ‘Chica del clima’ ha sido considerada por la revista “For Him Magazine” como parte de las 100 mujeres más guapas de mundo y todo gracias a su dedicación tanto en la vida personal como en la profesional.