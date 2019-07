¿Actriz Yalitza Aparicio, protagonista de 'Roma', no quiere contacto con fans? [VIDEO]

Yalitza Aparicio , actriz mexicana que ganó gran popularidad por su protagónico en la cinta “Roma”, fue captada en un aeropuerto con una actitud que cuestionaron un grupo de usuarios de las redes sociales.

La imagen fue compartida por el programa “Ventaneando” y se aprecia a la actriz sentada dándole la espalda a un grupo de gente. Según contó una de las conductoras del espacio televisivo, la actriz evitó el contacto con sus fans.

“Las personas que me la enviaron me mostraron que se sienta de espaldas al público para que la gente no se le acerque y no le pida autógrafos”, comentó la conductora.

. @YalitzaAparicio se sienta de espaldas a la gente para que no la molesten! #LoVisteEnVentaneandopic.twitter.com/sQNQPVisly — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 29, 2019

En el programa también se recordó la vista que realizó Yalitza Aparicio a Oaxaca de Juárez y cómo fue resguardada por un gran número de efectivos de seguridad.

Esto también generó una serie de críticas contra la actriz de “Roma”, aunque, al parecer, el gran número de miembros de guardaespaldas no fue un pedido de ella, sino que nació de las autoridades de la ciudad.

Yalitza Aparicio es educadora de profesión y fue invitada a ser la protagonista de la película “Roma”. Su actuación en la cinta le valió la nominación en la categoría de “Mejor actriz” de los Premios Oscar.

En 2018, los Hollywood Film Awards la premiaron en la categoría de “Nueva actriz” por su papel en la cinta de Alfonso Cuarón.

¡Estoy muy emocionada de formar parte del festival @Beautycon Los Angeles este agosto 10 - 11! Boletos de #BeautyconLA están oficialmente a la venta. Link en mi bio para boletos”. #BeautyconAmbassadorhttps://t.co/72jvAs60xH pic.twitter.com/WXKrjOBSs1 — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) July 30, 2019

