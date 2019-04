Etiquetan a Melissa Klug en comentario de Yahaira: "Prefiero no meterme porque es un hombre de familia"

La polémica por los 'likes' del 'Loco' Vargas en las foto de Yahaira Plasencia cada vez se hace más grande y con más actores.

La bailarina quiso aclarar la situación y comentó en el programa 'Mujeres' que había conocido al futbolista y a su esposa en un show que hizo para el cumpleaños del 'Loco' Vargas.

"Tuve la oportunidad de saludar a su señora y todo muy bien, muy chévere. Más no he visto y no quisiera entrar en detalles ni hablar nada. Es un hombre comprometido y estamos hablando de una familia", comentó la cantante sobre cómo conoció a la pareja.

"Normal pues ¿no? Es un like, chévere, bacán. Prefiero no meterme en ese tema porque es un hombre con familia, con hijos. Prefiero dejar el tema ahí", dijo Yahaira Plasenciaante el tema.

El 'Zorro' Zupe no pudo desperdiciar la ocasión de reaccionar ante la declaración de Yahaira, pues tenía que hacer recordar a sus seguidores que, la salsera se había metido en una relación con la 'Foquita' Farfán quien también era un 'hombre de familia' y preguntó a Melissa Klug qué opinaba sobre esto, mediante Twitter.

Además, no contento con esto, publicó un Instagram Storie y comentó: "Qué bueno que después de cuatro años haya aprendido la lección", junto a un emoji burlón.

El storie que publicó el 'Zorro' Zupe en su red social. (Instagram) El storie que publicó el 'Zorro' Zupe en su red social. (Instagram)