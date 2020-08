La Federación Peruana de Fútbol (FPF) aclaró que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, así como otras tres personas que ingresaron con el futbolista, no infringieron ninguna ley durante su ingreso al país tras arribar de Rusia.

La ‘Foquita’ y la salsera tomaron un vuelo de Rusia hasta Guayaquil, para luego ingresar al Perú vía terrestre hasta Tumbes y de allí tomar otro avión que lo trajera hasta la capital. El trayecto tuvo que hacerse así, debido al cierre de fronteras.

Según América Noticias, la federación envió una carta a la Superintendencia Nacional de Migraciones indicando que Jefferson Farfán había seguido con el protocolo para regresar al Perú. Sin embargo, el documento indica que dos de las cinco personas de ese grupo, en la cual estaba Yahaira Plasencia, solo eran futbolistas.

En la carta difundida por el noticiero también se indica que el grupo se realizó descarte de coronavirus: “Ingresarán el 15 de los corrientes, entre las 20h00 y 23h00 y, al día siguiente, abordarían un vuelo de Tumbes a Lima, para lo cual viajarán con una prueba PCR COVID negativa”.

Las personas que ingresaron tras la aceptación de esa solicitud fueron: Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, Willyan Junior Mimbela Cáceres, Oscar Arbulu García, Yahaira Maciel Plasencia Quintanilla y Mauricio Alejandra Aizale Osorio.

Tras arribar a Lima, las cámaras del programa de Magaly Medina difundieron cuando el futbolista dejó en su casa a la salsera. Incluso, la ’Foquita’ ingresó al departamento de la cantante donde, al parecer, habría almorzado con la familia de la intérprete de ‘Cobarde’.

Jefferson Farfán no continuará en el Lokomotiv de Rusia tras no renovar su contrato, por lo que el delantero de la selección peruana seguirá haciendo los trabajos físicos en la Videna de cara a las Eliminatorias, pues aún no se le presenta ninguna oferta concreta.

