Tilsa Lozano se cansó de Yahaira Plasencia: "Es una mocosa malcriada" [VIDEO]

Ya no quiere hablar más sobre el tema. Tilsa Lozano está cansada de discutir con Yahaira Plasencia , con quien recientemente tuvo un cruce de palabras luego que la salsera decidiera utilizar la edad de la modelo para defenderse por algunos comentarios.

"Yo estoy contenta con mi cuerpo, si me gusta a mí, qué importa que digan los demás y qué más puedo decir de eso. En realidad yo estaba en el colegio (cuando Tilsa Lozano modelaba en los medios). No todo al mundo le gusto, así que normal", refirió la cantante.

La respuesta de Tilsa Lozano no tardó en llegar. Este lunes, durante el programa 'Amor de Verano', la ex 'conejita' dijo estar cansada de tener que responder a cada instante a la ex 'chica reality' y prefirió dejar el tema zanjado.

"Una mujer que tiene 30 o 40 años no tiene por qué ser disminuída por una mocosa malcriada. No entiendo, tú estabas en el colegio ¿qué estudiabas en el colegio? ¿De siete de la mañana a siete de la mañana del día siguiente? ¿No tenías televisor en tu casa? ¿No conoces Google? ¿No conoces YouTube? Tus argumentos me parecen tan patéticos como tu actitud ante la prensa. No tengo absolutamente nada más qué decir", arremetió la conductora del programa veraniego.

La ex 'conejita' arremetió contra la salsera por hacer referencia a su edad. (Amor de Verano)

Pero eso no es todo. Al parecer la cantante esperaba algún tipo de respuesta por parte de Tilsa. Por ello, esta mañana Yahaira Plasencia publicó una fotografía a través de su Instagram Stories, con un mensaje para todos su detractores.

"No te preocupes por los que hablan a tus espaldas. Por algo están ahí... Detrás tuyo", suscribe la instantánea.