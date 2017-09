¿Yahaira Plasencia tenía planes de matrimonio con Jefferson Farfán? 

Luego de que Yahaira Plasencia bromeara con la idea de casarse con su ex pareja Jefferson Farfán. La salsera salió al frente para aclarar el tema.

"No (soñé casarme con él). Teníamos muchos planes muy bonitos pero no el casarnos, igual no estaba en mi cabeza. Nosotros llevamos una relación paso a paso. Todo fue muy despacio, tengo un carácter especial y no caigo fácil", señaló Yahaira.

La salsera señaló de forma contundente que su relación con el futbolista ha quedado en el pasado.

"Prefiero dejar (mi relación) en el pasado y que se quedé allí. De hecho, siempre diré que es un excelente un hombre, un caballero. Por eso, ni yo hablo del ni él habla mal de mí", dijo la cantante.