Yahaira Plasencia hace esta sorprendente escena de celos a Luis Alonso [VIDEO]

Al parecer a la integrante de las 'Cobras', Yahaira Plasencia, no le habría gustado que su compañero Luis Alonso haya salido a una discoteca el último fin de semana, y le reclamó en pleno programa en vivo en 'Esto es guerra'.

"No me gusta que me mientan... Luis Alonso Bustíos yo trabajo los fines de semana. Yo no me voy a discotecas con amigos o amiguitas", dijo Yahaira Plasencia.

Ante los reclamos, el ex futbolista se defendió encarando a la salsera que ella también sale a fiestas. Incluso, le recordó que en alguna oportunidad coincidieron en una discoteca.

Sin embargo, Yahaira le aclaró: "He salido con un grupo de amigos, pero tú estás con una misma amiguita todos los fines de semana. Ella sí (es conocida)", añadió.

La conductora María Pía Copello no perdió la oportunidad para dar un comentario sarcástico: "Lo bueno es que Yahaira y Luis Alonso son amigos, al igual que Patricio y Flavia".