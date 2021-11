Yahaira Plasencia descartó completamente retomar una relación con el futbolista Jefferson Farfán, con quien retomó su romance durante la pandemia, pero decidieron ponerle fin meses después.

Durante su participación en el programa ‘América hoy’, la popular ‘reina del totó' dijo que hace más de un año no tiene contacto con Farfán, pues no mantienen comunicación ni amistad.

Al ser consultada sobre si retomaría su relación con el ‘10′ de la Selección Peruana, la salsera dijo que “ese tema ya está cerradísimo”. “No mantengo ninguna amistad, nada, no hablo con él hace un año, nada nada, pero no significa que no me lleve bien”, contó.

¿Cómo empezó el romance de Yahaira y Jefferson Farfán?

“Fue por WhatsApp, fue muy chistoso en realidad. Él le pidió mi número a un amigo en común”, dijo Yahaira en una entrevista con el programa ‘Estás en todas’. La cantante señaló que le puso condiciones para conocerlo en persona. “Yo había tenido una experiencia amorosa bien fea. Estuvimos hablando por WhatsApp como dos meses, me dijo que iba a venir a Perú, pero yo puse algunas condiciones”, agregó.

Yahaira comentó que sus padres no estuvieron de acuerdo en un inicio con la relación. “Yo le comenté a mi papá, a mi mamá y no le gustó nada la idea y dijeron: ‘Él es casado, tiene 80 hijos’, pero ya se había separado. Él conversó con mi papá, se llevaron súper bien y todo fue bien ordenado, fue quemando etapas. Él habló con mis padres”, resaltó.

