Yahaira Plasencia cuenta que "tenía ganas de tirarle una bomba a todos" cuando sentía que "la atacaban"

Está cansada que le pregunten por Jefferson Farfán y es por eso que actúa así. De esta forma Yahaira Plasencia excusó su comportamiento en la última rueda de prensa que organizó y por la que ha sido duramente criticada, ya que se le ha acusado de maltratar a los periodistas que asistieron.

En conversación con Reporte Semanal, la salsera reconoció que se ha ganado la fama de soberbia y creída, pero negó que la fama se le haya subido a la cabeza.

De acuerdo con la cantante, la prensa de espectáculos no respeta su trabajo y es por eso que suele reaccionar malhumorada cuando es interceptada por algún reportero.

"Todos los artistas peruanos merecemos respeto", dijo cuestionando el que solo quieran relacionarla a la 'Foquita', con quien ha sido vinculada sentimentalmente a raíz de varios 'ampays' emitidos por 'Magaly TV, la firme'.

"Soy timida, rochosa, ciega y despistada, pero soberbia no soy. En algún momento, sí se me cruzaron los cables, es porque todo el mundo me atacaba y me mareé un poco, pero lo acepté. Yo tenía ganas de irme y tirarle una bomba a todos" , se sinceró.

"Ya no pienso decir absolutamente nada más del tema, ya dije lo que tenía que decir. A partir de ahora solo pienso hablar de mi trabajo", sentenció la artista, quien ahora trabaja en promocionar su nuevo sencillo junto a Sergio George, 'Y le dije no'.