Yahaira Plasencia se luce con atrevido look en los Billboard Mujeres Latina en la Música

Tal como lo había anunciado, Yahaira Plasencia llegó a Miami para asistir a la gala de los Billboard Mujeres Latina en la Música 2024, evento que reconoce y celebra la contribución de las mujeres latinas a la industria musical.

La ‘Reina del Totó’ no pudo ocultar su emoción al ser parte de este evento internacional, al cual asistieron grandes estrellas como Karol G, Gloria Estefan, Camila Cabello, Ana Bárbara.

A través de sus redes sociales, la salsera peruana compartió algunas fotografías de su paso por la alfombra roja junto a su exproductor Sergio George.

“Amando las oportunidades que me da Dios. Estoy muy contenta de vivir estas experiencias, de estar cerca de tantas estrellas y ver cómo luchan día a día por seguir con su carrera y yo voy PA ESO”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.









Yahaira Plasencia le restó importancia a las críticas tras su debut como conductora de televisión y luego del lanzamiento de su podcast, y aclaró que seguirá trabajando en su crecimiento profesional en la música.

“Siempre lo dije, esta carrera solo es para valientes, te vas a caer mil veces, pero levantarte y vencer el miedo es el objetivo. ¡inténtalo siempre!”, agregó.









‘Pato’ Quiñones dice que ir a una alfombra roja no es un logro

El reconocido bailarín Patricio Quiñones, más conocido como ‘Pato’ Quiñones, encendió la polémica al hablar de los artistas que presumen su presencia en las alfombras rojas de diversos eventos internacionales, un hecho que no considera un logro.

El ex de Milett Figueroa estuvo como invitado en el programa de YouTube de Carlos Orozco y habló de su trayectoria profesional, talento que lo ha llevado a escenarios internacionales junto a estrellas del reggaetón como Daddy Yankee. Durante la entrevista, el artista consideró que algunos de sus compatriotas se jactan de asistir a premiaciones internacionales como invitados, pese a que este no constituye un logro significativo en la carrera artística, sino más bien se trata de una estrategia de relaciones públicas.

“Ir en una alfombra roja no es un logro. Eso es PR (relaciones públicas). Es (relaciones públicas). Tú contratas a alguien o alguien te invita, es una invitación y tú vas. (...) Pero es que eso no es un logro. Y no puedes tú pensar que porque subes las fotos en Instagram, tú estás logrando algo en tu carrera. Tú estás logrando humo. Que la gente vea. Ah, mira, está con tal, está con tal, está con tal, tiene foto con tal. ¿Pero qué estás haciendo en tu carrera? Eso no lo tienes que publicar. Para mí, yo voy a una alfombra roja para hacer contactos”, aseveró en conversación con Carlos Orozco.

Como era de esperarse, las declaraciones del ‘Pato’ Quiñones encendieron las redes sociales y muchos usuarios etiquetaron a Yahaira Plasencia, quien recientemente estuvo en la alfombra roja de los Latin American Music Awards (AMAs).

