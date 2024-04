Cansada de ser ninguneada por Magaly Medina, Yahaira Plasencia utilizó varios minutos de su programa ‘Al Sexto Día’ para arremeter contra la conductora de espectáculos y decidió defenderse de las críticas en su contra como presentadora de televisión.

La cantante de salsa defendió su debut en televisión y aseguró que como todo tipo de trabajo, una persona empieza de abajo y poco a poco va escalando hasta llegar a tener una destacada trayectoria.

“Soy una persona que no responde a los ataques, pero esta vez lo voy hacer, cada vez que toca mi nombre lo hace de una manera negativa y es algo que lo hace ya por muchos años. Ver a una mujer que habla así de otra mujer, da mucho que pensar, si no sabe de mi carrera como artistas mejor no hable. Qué daño le hace a usted si acepté esta oportunidad, de ser conductora, no envenene más a la audiencia, yo no tengo nada contra usted”, empezó señalando la cantante.

Yahaira también dijo que no se siente fracasada musicalmente ya que continúa buscando que su música suene en otros países, mientras tanto, seguirá incursionando en otros rubros que permitan su crecimiento profesional al igual que hacen otros artistas que no necesariamente se han especializado para ser conductores de televisión.

“Al Sexto Día es un programa que lleva 14 años en la televisión peruana, que ha tenido grandes conductoras, y que yo sepa, aquí en el Perú no hay una universidad o colegio para ser conductora. Aquí en el Perú, el 50% de conductores, la mayoría son modelos, chicos reality, que han estado aprendiendo, y también grandes periodistas y comunicadores. Pero hablo en mi rubro, muchos son chicos reality, que tiene oportunidades, yo quiero salir adelante y no le hablo daño a nadie”, finalizó.









