Yahaira Plasencia responde sobre los masivos 'likes' del 'Loco' Vargas en Instagram [VIDEO]

Yahaira Plasencia no se quiere hacer pleitos con la esposa de Juan Manuel Vargas , Blanca Rodríguez. Luego de que se hagan públicos los constantes 'likes' que recibe en sus fotos de Instagram de parte del 'Loco', la salsera prefirió tomar distancia.

La también bailarina confesó para el programa matutino 'Mujeres' que conoció al ex futbolista de Universitario en su propio cumpleaños. Contó que Vargas, con la aprobación Blanca, le pagó para hacer un show para sus familiares y amigos.

Después de un tiempo, se hizo notorio que Juan Manuel Vargas seguía de cerca cada publicación de Yahaira Plasencia en Instagram. Varios 'Me Gusta' delataron el interés del ex seleccionado peruano por sus fotografías.

Ante esta conducta, Yahaira se pronunció. Ella dejó claro que es un asunto sin importancia y que no quiere meterse en su matrimonio.

"Normal pues ¿no? Es un 'like', 'chévere', 'bacán'. Prefiero no meterme en ese tema porque es un hombre con familia, con hijos. Prefiero dejar el tema ahí", dijo Yahaira.



"Sí, lo conozco porque me contrató para su fiesta de cumpleaños con su señora. Fui a cantar a su cumpleaños. Muy caballero, muy buena onda. Tuve la oportunidad de saludar a su señora y todo muy bien, muy 'chévere'. Más no he visto y no quisiera entrar en detalles ni hablar nada. Es un hombre comprometido y estamos hablando de una familia", sentenció la cantante.



Yahaira sobre el 'Loco'. (Latina)

