Yahaira Plasencia a Rosángela Espinoza: “Por un correazo te metieron a ‘El gran show’” [VIDEO]

Round 2. Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se enfrascaron en un nuevo enfrentamiento verbal la tarde del último miércoles en ‘Esto es guerra’. Todo empezó cuando Rosángela Espinoza fue consultada sobre si haber elegido ser miembro del equipo de ‘Los Leones’ fue para fastidiar a Yahaira Plasencia.

La popular ‘Chica selfie’ no afirmó ni negó esto. Pero lo peor vino minutos después, cuando los conductores del programa recordaron lo que dijo la tarde anterior. Ella comentó que Andrés Vílchez le había confesado que estaba avergonzado de haberle robado un beso a Yahaira Plasencia. Entonces le preguntaron a la cantante si se había comunicado con el actor para pedirle una explicación sobre ello.

“Él (Andrés Vílchez) no es mi amigo, no lo conozco para nada. Simplemente él se comunicó conmigo ayer (martes), me escribió por Instagram, porque ni siquiera tengo su número y me pidió disculpas por lo que había dicho esta señorita y me dijo : ‘A Rosángela sí la conozco, pero en ningún momento dije lo que ella dijo’”, aseguró Yahaira Plasencia.

Lo que manifestó Yahaira Plasencia provocó que Rosángela Espinoza saque toda su artillería y le responda de esta curiosa manera: “Si realmente ella se comunicó con él por Instragram, hay muchas personas que se hacen pasar por otras y crean perfiles falsos (¿o sea no es el real?)...Obvio”.

Pero las cosas no quedaron ahí, pues la conversación llegó a los extremos y Rosángela Espinoza le sacó algunos ‘trapitos sucios’ al aire a Yahaira Plasencia. “Yo quiero preguntarte ahora, a ver si vas a mentir: ¿Te acuerdas que antes que seas ‘Yahaira Plasencia’, no me pediste el número del productor de un reality para ingresar?”, le dijo.

Ante la interrogante, Yahaira Plasencia no se quedó callada y replicó: “Te voy a responder con educación… Antes, yo era enamorada de un chico que no voy a decir su nombre (Jefferson Farfán) y por él me metieron al reality y punto. Y no tengo vergüenza de decirlo, pero a ti por el correazo te metieron a ‘El gran show’”.