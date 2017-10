Yahaira Plasencia rompió en llanto y reclamó a Luis Alonso por robarle un beso [VIDEO]

La integrante de las ‘Cobras’, Yahaira Plasencia lloró en pleno programa en vivo un día después que su compañero Luis Alonso le robara un beso durante el reto ‘Nariz con nariz’ en 'Esto es guerra'.

“Luis Alonso me parece un chico chévere, buena onda, y caballero pero siento que se pasó de la raya, no respetó la amistad, es algo que a mí me molestó. No lloro porque me quiero hacer la pobrecita o la fingida. Lloro porque he pasado momentos que han sido más que difíciles de superar. Yo no quiero esto para mí”, dijo con la entrecortada Yahaira Plasencia.

La salsera aclaró que no quiere tener una relación en este momento y precisó que a Luis Alonso solo lo quiere como amigo. Ante estos reclamos, el ‘guerrero’ se disculpó con la cantante por robarle un beso.

“Me dejé llevar, no lo hice con la intención de fastidiarte Yahaira. Si hubiera imaginado que reaccionarías así no lo hubiera hecho. Quiero ofrecerte disculpas. Verte en ese estado por mi culpa obviamente me hace sentir mal. Se me pasó la mano. Discúlpame de verdad”, expresó arrepentido Luis Alonso.